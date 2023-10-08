برشلونة يقتنص التعادل 2-2 في غرناطة

سجل البديل سيرجي روبرتو هدفا متأخرا لبرشلونة ليقتنص التعادل 2-2 مع مضيفه غرناطة (الأحد 8-10-2023) بعد أن أصبح جناح الفريق الكتالوني الأمين جمال أصغر هداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عاما و87 يوما.

وأحرز بريان ساراجوسا مهاجم غرناطة هدفين في الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض التقدم لكن جمال هز الشباك من مدى قريب ليُعيد برشلونة للمباراة قبل الاستراحة مباشرة.

وتصدى أندريه فيريرا حارس غرناطة لسلسلة من الفرص ليحافظ على تقدم فريقه لكن روبرتو أدرك التعادل أخيرا عندما أرسل تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي في الدقيقة 86.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 21 نقطة من تسع مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني وثلاث عن ريال مدريد.

ويأتي أتليتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وحطم جمال الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينجا لاعب ملقة الذي سجل أمام سيلتا فيجو في 2012 وعمره 16 عاما و98 يوما.

وفي أغسطس آب، حطم الرقم القياسي لأصغر لاعب في برشلونة بمشاركته الأولى بمباراة رسمية ثم أصبح أصغر لاعب إسباني دولي وهداف وعمره 16 عاما و57 يوما عندما شارك لأول مرة مع المنتخب الأول خارج أرضه أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي.

وضمن هدفا جمال وروبرتو نقطة لبرشلونة الذي عانى في الشوط الأول لكنه هيمن على المباراة في وقت متأخر عندما تصدى فيريرا حارس غرناطة لعدة فرص خطيرة.

وأهدر ساراجوسا فرصتين على الأقل بخلاف الهدفين لتعزيز تقدم غرناطة بالشوط الأول.

وأرسل تسديدة هائلة أيضا ارتدت من القائم في الدقيقة 87 بعدما أدرك روبرتو التعادل لبرشلونة بتسديدة مباشرة من تمريرة عرضية من بالدي.

واشتكى لاعبو برشلونة والمدرب تشابي هرنانديز بشدة للحكم بعد إلغاء هدف جواو فيلكس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي تسلل مثير للجدل أثناء بناء الهجمة.

وقال تشابي لمنصة داوزن “أعتقد أننا كنا نستحق المزيد لكننا دفعنا ثمن أخطائنا. من الواضح أننا لا نستطيع دخول الملعب بهذه الطريقة. كنا صبورين وهيمنا على المباراة.

“من المؤسف أنه كان يتعين علينا العودة من التأخر 2-صفر بعد هجمتين مرتدتين. شعوري بشكل عام جيد لكننا أهدرنا نقطتين”.