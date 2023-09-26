برشلونة ينتزع تعادلاً صعباً أمام مايوركا

عوض برشلونة تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه مايوركا ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الثلاثاء 26-9-2023).

ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز جيرونا، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه فياريال يوم الأربعاء.

ويأتي وريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويستضيف لاس بالماس يوم الأربعاء.

وآتى ضغط صاحب الأرض المبكر ثماره عندما استغل فيدات موريكي خطأ من مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ليهز الشباك في الدقيقة الثامنة.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بتسديدة قوية قبل أربع دقائق من الاستراحة.

لكن مايوركا استعاد التفوق بهدف أبدون براتس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتراجع صاحب الأرض بعد الاستراحة وأنقذ البديل فيرمين لوبيز برشلونة إذ أدرك التعادل بعد تمريرة من رافينيا في الدقيقة 75.

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية يوم الجمعة.