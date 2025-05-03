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برشلونة ينتفض في فوزه 2-1 على بلد الوليد في الدوري

منذ 30 دقيقة
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة (رويترز)

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أحكم برشلونة قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما انتفض في الفوز 2-1 على بلد الوليد، الذي تأكد هبوطه، بفضل هدفين من رافينيا وفيرمين لوبيز في الشوط الثاني اليوم السبت.

وتقدم بلد الوليد على نحو مفاجئ بعد ست دقائق من بداية المباراة عندما استغل إيفان سانشيز تمريرة بينية من راؤول مورو ليلعب تمريرة عرضية غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

ورد برشلونة بعد الاستراحة عندما أطلق رافينيا تسديدة قوية إلى داخل الشباك في الدقيقة 54 بعدما اعترض أندريه فيريرا تمريرة عرضية من الأمين جمال، بينما لعب جيرارد مارتن تمريرة استغلها فيرمين لوبيز لتسجيل الهدف الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد الذي يلعب أمام سيلتا فيجو غدا الأحد. ويتجمد رصيد بلد الوليد متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه الجولة الماضية عند 16 نقطة.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بعد تعادلهما ذهابا 3-3.

    المصدر :
  • رويترز

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