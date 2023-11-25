برشلونة ينجو من خسارة محققة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

ظفر برشلونة بنقطة واحدة في التعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف عكسي سجله فلوريان لوجون في الشوط الثاني.

ويحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يلعب أمام قادش غدا الأحد وثلاث نقاط خلف المتصدر جيرونا الذي يحل ضيفا على أثليتيك بعد غد الاثنين.

وقد يتراجع الفريق القطالوني في جدول الترتيب لصالح أتليتيكو مدريد رابع الترتيب برصيد 28 نقطة والذي يواجه مايوركا في وقت لاحق اليوم.

ومتأثرا بإصابة عدد من أبرز لاعبيه بينهم حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن ولاعب الوسط جابي الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في فوز إسبانيا على جورجيا، أجرى المدرب تشابي هرنانديز ستة تعديلات على تشكيلته الأساسية التي فاز 2-1 على ألافيس في الجولة الماضية، لكن معاناة الفريق تواصلت.

وتفوق رايو على برشلونة خلال الشوط الأول قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة بعيدة المدى أطلقها لاعب الوسط أوناي لوبيز ببراعة إلى داخل الشباك.

وبعدما أجهض دفاع برشلونة محاولتين من المنافس في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة، انقض لوبيز على كرة أخفق الدفاع في ابعادها ليسددها داخل الشباك.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني وأدرك التعادل بخطأ لوجون مدافع رايو فايكانو الذي وضع الكرة في شباكه في محاولة لإبعاد كرة عرضية في الدقيقة 82.

وقال لاعب الوسط فرينكي دي يونج، الذي عاد للتشكيلة الأساسية بعد غياب عشر مباريات للإصابة، لشبكة موفيستار بلس “لم نلعب بصورة جيدة، لم نكن بمستوانا المعتاد. يجب علينا الاجتهاد في العمل”.

وأضاف “لدينا فريق جيد، والخطة جيدة، ركض الجميع قدر المستطاع لكن يجب علينا الحفاظ على المستوى. نعاني من إصابات عديدة، هذا حقيقي، لكن الموسم لا يزال طويلا لننتفض فيه”