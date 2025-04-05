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برشلونة يهدر فرصة تعزيز صدارته للدوري بتعادله مع بيتيس

منذ ساعتين
نادي برشلونة الإسباني

نادي برشلونة الإسباني

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‭ ‬أهدر برشلونة فرصة لتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي خسر 2-1 أمام بلنسية في وقت سابق اليوم، بينما ارتقى بيتيس إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم عن طريق جابي الذي استغل تمريرة من فيران توريس بعد سبع دقائق من بداية المباراة.

لكن المدافع ناتان أدرك التعادل من ضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 17، ولم يتمكن برشلونة من استغلال هيمنته للفوز بالمباراة في ظل تألق أدريان حارس مرمى ريال بيتيس.

    المصدر :
  • رويترز

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