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برشلونة يهزم ريال في الوقت الإضافي ويتوج بكأس الملك

27 - أبريل - 2025
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة

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سجل جول كوندي هدفا في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي ليقود برشلونة لفوز مثير 3-2 على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم السبت.

وحقق الفريق القطالوني اللقب للمرة 32 في تاريخه بفضل تسديدة رائعة من المدافع الفرنسي في الدقيقة 116.

وكان بيدري لاعب برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعدما هيمن فريقه على الشوط الأول.

لكن ريال أمسك بزمام الأمور في الشوط الثاني وأدرك البديل كيليان مبابي، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية لعدم تعافيه بالكامل من إصابة في الكاحل، التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 70.

وتقدم ريال في النتيجة بعد سبع دقائق بهدف سجله أوريلين تشواميني بضربة رأس قبل أن يدرك فيران توريس التعادل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي شهد الهدف الثالث لبرشلونة.

    المصدر :
  • رويترز

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