برشلونة يسعى لحسم مكانه في دوري أبطال أوروبا

يسعى برشلونة لحسم مكانه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ ثلاثة مواسم عندما يواجه شاختار دونيتسك بطل أوكرانيا في هامبورج غدا الثلاثاء.

ويتصدر الفريق الإسباني، الذي تغلب على شاختار 2-1 على أرضه الشهر الماضي، المجموعة الثامنة بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

ويتفوق برشلونة بثلاث نقاط على منافسه بورتو وبست نقاط على الفريق الأوكراني صاحب المركز الثالث.

وسيضمن الفوز غدا الثلاثاء لفريق المدرب تشابي هرنانديز إنهاء دور المجموعات في أول مركزين مما سيمنحه مكانا في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021 عندما وصل إلى دور الستة عشر وخرج أمام باريس سان جيرمان.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “لقد قمنا بواجبنا. تسع نقاط من أصل تسع ممكنة حتى الآن. إنه سجل مثالي وعلينا غدا حسم التأهل.

“لدينا فرصة ويجب ألا نفوتها. الهدف الثاني هو التأهل في صدارة المجموعة، وهذا الأمر بين أيدينا”.

وخرج برشلونة من دور المجموعات في الموسمين السابقين لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا بعدما احتل المركز الثالث ليلعب في الدوري الأوروبي في المناسبتين.

وبعد أن خسر مرة واحدة فقط حتى الآن هذا الموسم وكانت بنتيجة 2-1 على أرضه أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، عانى برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري يوم السبت حيث سجل رونالد أراوخو هدفا قاتلا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفوز 1-صفر.

وقال تشابي “نحن بحاجة للسيطرة على المباراة بشكل أكبر وهذا يعني الضغط بكل قوة”.

وأضاف “الشوط الأول لم يكن مقبولا لكن حتى دون أن نقدم أداء جيدا قلصنا الفارق مع ريال مدريد وتجاوزنا أتليتيكو مدريد ويجب أن تكون تلك نقطة تحول”.