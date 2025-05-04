برنتفورد يعزز آماله الأوروبية بفوز صعب 4-3 على مانشستر يونايتد

فاز برنتفورد 4-3 على مانشستر يونايتد الذي شارك بتشكيلة من لاعبيه الشبان ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليعزز آماله في التأهل إلى المنافسات الأوروبية.

ولعب يونايتد بأصغر تشكيلة أساسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدم بهدف عن طريق ميسون ماونت لكن هدفا عكسيا من لوك شو وضربة رأس من كيفن شاده منحا برنتفورد التقدم 2-1 قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا يونايتد في حالة تحسن لفترة وجيزة في الشوط الثاني، لكن شاده سجل هدفا آخر بضربة رأس مماثلة عند القائم البعيد قبل أن يكمل يوان ويسا تحركا جماعيا رائعا ويجعل النتيجة 4-1.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدفا من على حافة منطقة الجزاء قبل أن يجعل أماد ديالو النتيجة 4-3 في الوقت بدل الضائع لكن برنتفورد حسم الفوز ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 52 نقطة بينما ظل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.