برنتفورد يهزم تشيلسي في عقر داره بدوري إنجلترا

فاز برنتفورد بهدفين مقابل لا شيء على تشيلسي في ملعب الأخير اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ضربة رأس من إيثان بينوك وهدف في الوقت بدل الضائع حمل توقيع برايان مبويمبو بينما فشل صاحب الصفقات الكبيرة في ترجمة سيطرته على الكرة إلى أهداف مرة أخرى.

وأحرز بينوك الذي غافل دفاع تشيلسي هدفه في الدقيقة 58 مستغلا تمريرة عرضية من مبويمبو رغم أن تشيلسي كثيرا ما اقترب من منطقة جزاء الضيوف لكن دون خلق فرص واضحة للتهديف.

ومع ضغط تشيلسي بقوة بحثا عن التعادل في الدقيقة 96 تقدم حارس مرماه روبرت سانشيز خلال ركلة ركنية لكنه فوجيء بانطلاقة من الضيوف وتسديدة مبويمبو في الشباك الخالية.

وبهذه الهزيمة يكون تشيلسي فاز مرة واحدة فقط في أخر 13 مباراة في الدوري في ملعبه وهي مسيرة غير محببة تمتد إلى الموسم الماضي عندما استغنى عن خدمات مدربيه توماس توخيل وجراهام بوتر بعد ذلك.

وبعد الحصول على النقاط الثلاث تقدم برنتفورد إلى المركز العاشر متجاوزا جاره اللندني بينا تراجع تشيلسي إلى المركز 11 بعد توقف رصيده عند 12 نقطة قبل بقية مباريات الجولة العاشرة.