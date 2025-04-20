برونسون يقود انتفاضة نيكس ليفوز على بيستونز بدوري السلة الأميركي

تجاوز جالين برونسون البداية البطيئة ليسجل 34 نقطة ويقود نيويورك نيكس للفوز 123-112 على ضيفه ديترويت بيستونز في أولى مباريات الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ستقام المباراة الثانية غدا الاثنين في نيويورك قبل أن تنتقل السلسلة إلى ديترويت يوم الخميس.

عوض نيكس تأخره بثماني نقاط ليتفوق على بيستونز 33-14 في آخر تسع دقائق و16 ثانية. وسيطر نيويورك على المباراة بفضل سلسلة نقاط متتالية بلغت 21 مقابل لا شيء في غضون نحو 4 دقائق ونصف الدقيقة مما منحه التقدم 111-98.

وسجل برونسون ثماني نقاط في بداية هذه السلسلة ومنح نيكس التقدم عندما سدد كرة قوية من مسافة قدمين فوق تيم هارداواي قبل سبع دقائق و16 ثانية من نهاية المباراة لتنتهي بالتعادل 98-98.

أضاف أو.جي أنونوبي 19 نقطة من أصل 23 نقطة سجلها في النصف الأول، وساهم كارل أنطوني-تاونز بإحراز 13 نقطة من أصل 23 سجلها في النصف الثاني بالإضافة إلى الاستحواذ على 11 كرة مرتدة وتقديم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف اللاعب الاحتياطي كاميرون بين 14 نقطة بينها رمية التعادل الثلاثية في سلسلة نيويورك الممتدة.

تصدر توبياس هاريس قائمة هدافي بيستونز برصيد 25 نقطة، لكن ديترويت خسر مباراته الخامسة عشرة على التوالي في الأدوار الإقصائية منذ المباراة الرابعة في نهائيات القسم الشرقي في عام 2008.

وفي مباراة أخرى الليلة الماضية، فاز دنفر ناجتس 112-110 على لوس انجليس كليبرز بعد وقت إضافي.

سجل آرون جوردون ستا، من أصل 25 نقطة أحرزها في المباراة، خلال الوقت الإضافي. وقدم راسل وستبروك أداء دفاعيا قويا في الثواني الأخيرة ليحقق دنفر فوزا صعبا على لوس انجليس في المباراة الأولى من سلسلة مبارياتهما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

أحرز نيكولا يوكيتش 29 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على تسع كرات مرتدة، بينما سجل جمال موراي 21 نقطة وأنهى ويستبروك المباراة بتسجيل 15 نقطة وكريستيان براون 11 نقطة لصالح دنفر التي يستضيف المباراة الثانية مساء غد الاثنين.

تصدر جيمس هاردن قائمة مسجلي لوس انجليس برصيد 32 نقطة وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وساهم إيفيكا زوباك بتسجيل 21 نقطة والاستحواذ على 13 كرة مرتدة وسجل كواي ليونارد 22 نقطة وأضاف نورمان باول 12 نقطة وكريس دان 11 نقطة.