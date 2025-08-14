بريتيني ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، انسحاب الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف السادس عالميا سابقا.

ولم ينافس اللاعب الإيطالي، المصنف 59 حاليا، منذ خسارته في الدور الأول في ويمبلدون في يونيو حزيران الماضي بعد تعافيه من إصابة في البطن.

وغاب بريتيني عن بطولة سويسرا المفتوحة وبطولتي تورونتو وسينسناتي للأساتذة. وفي أفضل نتائجه في فلاشينج ميدوز وصل الإيطالي إلى قبل النهائي في 2019.

ويشارك الأمريكي براندون هولت مكانه في القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة حيث تنطلق منافسات الفردي في 24 أغسطس آب الجاري.