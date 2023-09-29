بسبب أخطاء عدّة.. شيانتيك تخسر أمام كودرميتوفا في طوكيو

خسرت إيجا شيانتيك 6-2 و2-6 و6-4 أمام المصنفة الثامنة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في دور الثمانية في بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو، اليوم الجمعة.

وارتكبت شيانتيك، المصنفة الأولى بالبطولة، العديد من الأخطاء في المجموعة الأولى خلال ثاني مباراة لها منذ خروجها من الدور الرابع في أميركا المفتوحة حين تراجعت للمركز الثاني بالتصنيف العالمي.

وكسرت كودرميتوفا الإرسال مرتين قبل أن تتقدم 4-صفر.

وتعافت شيانتيك أخيرًا وبدا أنها في طريقها لانتفاضة، لكنها لم تتمكن من منع كودرميتوفا المصنفة 19 عالميًا من انتزاع مجموعة لأول مرة في خمس مواجهات بينهما.

وأهدرت كودرميتوفا (26 عامًا) المجموعة الثانية لكنها استعادت توازنها في المجموعة الفاصلة، بعد أن سمحت لها شيانتيك بكسر الإرسال مبكرًا بارتكاب خطأ مزدوج.

وتحكمت اللاعبة الروسية في أعصابها حتى النهاية وحسمت اللقاء بإرسال ساحق.

وفي الدور المقبل تلتقي كودرميتوفا مع أنستاسيا بافليوتشينكوفا التي بلغت قبل نهائي لأول مرة منذ فرنسا المفتوحة 2021 بتفوقها على مواطنتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-2 و7-5.