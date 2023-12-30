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بسبب أزمة قلبية.. وفاة السائق البرازيلي دي فيران عن 56 عاماً

منذ 9 دقائق
فورمولا 1

فورمولا 1

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قال الاتحاد البرازيلي للسيارات الليلة الماضية إن السائق البرازيلي الفرنسي المولد جيل دي فيران الذي سبق له الفوز بسباق إنديانابوليس 500 توفي عن 56 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ويعمل دي فيران مديرا لأحد الأقسام في فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

وقال الاتحاد البرازيلي للسيارات إنه تعرض لأزمة قلبية خلال وجوده في أحد أندية السيارات الخاصة في مدينة أوبا لوكا بولاية فلوريدا الأمريكية وإنه “نقل مباشرة إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة.”

وقال جيوفاني جويرا رئيس الاتحاد البرازيلي للسيارات في بيان “بإسمي وبالنيابة عن جميع أفراد أسرة الاتحاد البرازيلي للسيارات ندعو الله أن يرحم شقيقنا وأن يلهم أسرته وأصدقاءه وملايين المعجبين حول العالم الصبر.”

    المصدر :
  • رويترز

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