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بسبب إصابة في الركبة.. الحارس البلجيكي كورتوا يغيب عن بطولة أوروبا 2024

منذ 30 ثانية
الحارس تيبو كورتوا

الحارس تيبو كورتوا

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قال تيبو كورتوا الحارس الأول لمنتخب بلجيكا لمحطة في.آر.تي التلفزيونية البلجيكية الثلاثاء إنه لن يشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم المقررة العام المقبل للتعافي بشكل كامل من إصابة في الركبة.

وأضاف حارس ريال مدريد “أحتاج إلى التعافي بشكل كامل ولذلك رأيت أنه من الأفضل إعلان هذا الأمر مبكرا.

“لو خدمني الحظ قد أعود للمباريات في مايو المقبل لكنني لن أكون جاهزا أبدا للبطولة.

“لا يمكنني حراسة المرمى بأداء يقترب من 80٪ أو 85٪ ولذلك يجب أن أترك الأمر لحارس آخر”.

وأعلن الأطباء غياب كورتوا (31 عاما) عن الملاعب عدة أشهر في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد أن احتاج لجراحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى تعرض له خلال جلسة تدريب.

وقال كورتوا إن قرار الغياب عن بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا لا يجب أن يكون وداعا أخيرا للمنتخب الوطني على الرغم من انسحابه من الفريق في يونيو حزيران عقب خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو.

وفي ذلك الوقت، قال تيديسكو إن كورتوا شعر بالتجاهل لعدم منحه شارة القيادة لكن حارس المرمى قال إن الافتقار إلى التقدير العام هو الذي دفعه إلى الرحيل.

وقال كورتوا الذي خاض 102 مباراة دولية مع بلجيكا منذ 2011 “كان قرارا خاطئا أعتذر عنه للفريق والجماهير.

“ما زلت أحب اللعب للمنتخب الوطني لكن هذا الموسم يجب أن أركز على ريال مدريد. بطولة أوروبا لا تتناسب مع رغبتي في العودة بصورة مثالية”. (

    المصدر :
  • رويترز

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