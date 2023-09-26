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بسبب إصابة في الركبة.. كوريا مهاجم أتليتيكو مدريد سيغيب عن المباريات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2023 8:28 مساءً
أتليتيكو مدريد

أتليتيكو مدريد

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أعلن أتليتيكو مدريد الثلاثاء أن المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا سيغيب عن المباريات بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفوز 3-1 على ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وشارك كوريا البالغ عمره 28 عاما في الدقيقة 86 لكنه أصيب بعد التحام قوي في الوقت المحتسب بدل الضائع مع لاعب الوسط جود بلينغهام الذي حصل على إنذار.

وقال أتليتيكو في بيان “أصيب أنخيل كوريا بالتواء من الدرجة الأولى في الرباط الجانبي للركبة.

“خضع الدولي الأرجنتيني لفحص بالرنين المغناطيسي الذي أكد الإصابة”.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن كوريا قد يغيب عن الملاعب حتى نهاية فترة التوقف الدولي في منتصف أكتوبر تشرين الأول.

ويمثل غياب كوريا ضربة أخرى لفريق المدرب دييجو سيميوني الذي يفتقد بالفعل جهود توماس ليمار ورينيلدو ماندافا وشالار سويونكو وبابلو باريوس ورودريجو دي بول بسبب الإصابة.

    المصدر :
  • رويترز

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