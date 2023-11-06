بسبب إصابة في الظهر.. مدرب نيوكاسل يعلن غياب المدافع بيرن لفترة طويلة

أعلن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد غياب المدافع دان بيرن عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الظهر وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء 7\11\2023.

وسقط بيرن (31 عاما) على ظهره بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس في فوز فريقه 1-صفر على ضيفه أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت ولم يشارك في الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة في العمود الفقري.

وقال هاو في مؤتمر صحفي “سيبتعد دان عن المنافسات لفترة من الوقت. إنها مشكلة طويلة الأمد، شهران مجرد تخمينات. سقط على عموده الفقري. إنها ضربة موجعة”.

وأضاف “الأمر ليس مجرد مركز واحد، وإنما سنفتقد قدرته على اللعب في قلب الدفاع كذلك. لكنه أمر يتعين علينا التعامل معه”، مشيرا إلى قدرة اللاعب على اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وفاز دورتموند خارج أرضه 1-صفر على نيوكاسل قبل أسبوعين ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة السادسة متساويا مع الفريق الإنجليزي ثالث الترتيب ولكل منهما أربع نقاط. ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بست نقاط.

ويسعى هاو لتحقيق الفوز رغم غياب عدد من اللاعبين البارزين بينهم سفين بوتمان وألكسندر إيساك وهارفي بارنز وإيليوت أندرسون وياكوب ميرفي في ظل مساعي الفريقين لحجز مقعد في دور الستة عشر.

وقال هاو “إنه أمر فطري بالنسبة لي، أعتقد أننا يجب أن نفوز بكل مباراة وربما أفرط عالم كرة القدم في استخدام مصطلح مباراة يجب الفوز بها”.

وأضاف “لكنها الطريقة الوحيدة التي نستعد بها. نستعد للمباريات سعيا للفوز بها، لا يكون هناك أي شيء آخر في أذهاننا وسنستعد سعيا للفوز بهذه المباراة”.