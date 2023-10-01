بسبب الأمطار.. توقف سباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية

توقف سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الأحد بسبب هطول الأمطار.

وكان خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج في الصدارة متفوقا على فرانسيسكو بانيايا متسابق دوكاتي ومتصدر الترتيب العام الذي جاء في المركز الثاني ومارك ماركيز متسابق هوندا في المركز الثالث.

وإذا لم يستكمل السباق، فإن المتسابقين سيحصلون على النقاط كاملة بعدما قطعوا نصف مسافة السباق، ليحتفظ بانيايا بصدارة الترتيب العام.

وهطلت الأمطار مع بداية السباق، ورفع المنظمون الأعلام البيضاء إيذانا للفرق باستبدال الدراجات النارية، وهو ما قام به الجميع باستثناء ياماها.

لكن القرار لم يكن صائبا إذ تراجع ياماها في النهاية فيما تعافى مارتن من خطأ ليشق طريقه نحو الصدارة.