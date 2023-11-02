بسبب الحرب.. إلغاء بطولة أوروبا لكرة الماء 2024 في "إسرائيل"

أعلن الاتحاد الأوروبي للألعاب المائية اليوم الخميس، إلغاء البطولة القارية لكرة الماء التي كان من المقرر إقامتها في “إسرائيل”، في يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس.

وألغيت البطولة التي كانت مقررة في مدينة نتانيا، بعد اجتماعات مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة الماء.

وقال الاتحاد الأوروبي للألعاب المائية: “اتفقت المؤسستان على أنه سيكون من المستحيل استضافة بطولة أوروبا لكرة الماء في نتانيا في إسرائيل كما هو مخطط لها في يناير 2024”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يدرس خيارات أخرى لكيفية تأهل الفرق لبطولة العالم لكرة الماء المقررة في الدوحة في فبراير/ شباط.