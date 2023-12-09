السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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بسبب الصراع في غزة.. نادي جبل المكبر الفلسطيني ينسحب من كأس الاتحاد الآسيوي

منذ 42 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي جبل المكبر الفلسطيني انسحب من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال بيان نشره موقع الاتحاد القاري للعبة الشعبية إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبلغه بقرار جبل المكبر بالانسحاب من البطولة القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي “يأسف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانسحاب النادي (الفلسطيني) من البطولة بينما أحيل الأمر إلى لجنة المسابقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومن بينها الإقرار بحالة القوة القاهرة.”

وأوقعت القرعة جبل المكبر ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسبوية الثانية للأندية من حيث الأهمية وفاز في مباراته الأولى 1-صفر على الفتوة السوري قبل أن يخسر 4-صفر أمام النهضة العماني قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وطبقا للوائح الاتحاد القاري فإن الانسحاب يعني إلغاء جميع نتائج الفريق الفلسطيني وعدم الاعتراف بها.

وبسبب الصراع أيضا تقرر نقل مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي إلى الكويت لأسباب أمنية بعد أن كان من المقرر إقامتها في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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