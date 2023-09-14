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بسبب العقوبة.. لاعب برشلونة يغيب عن مباراة ريال بيتيس

منذ 5 دقائق
شعار برشلونة

شعار برشلونة

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يستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسيغيب عن برشلونة، الشاب فيرمين لوبيز، حيث أنه لن يكون متاحًا، بعد تلقيه بطاقة حمراء مع الفريق الرديف ضد ناستيك، والذي انتهى بخسارة برشلونة أتلتيك بهدف دون رد.

وبحسب موندو ديبورتيفو، فقد أجرى نادي برشلونة التحقيق ذي الصلة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على فيرمين في مباراة الدوري ضد بيتيس.

جاء رد الاتحاد بأن فيرمين لوبيز لن يتمكن من لعب المباراة، طبقًا للمادة 56 من قانون الانضباط، على الرغم من أن القسم 1 من المادة 56 ينص على أن العقوبة يجب أن يتم تنفيذها في نفس المنافسة التي ارتكبت فيها المخالفة المذكورة.

لكن القسم 3 من اللوائح المذكورة يحدد أنه “عندما يتعلق الأمر بلاعبي كرة القدم الذين يمكن أن ينتموا بشكل قانوني إلى فرق أخرى في السلسلة الرئيسية، فلن يتمكن من اللعب حتى انقضاء عدد الأيام الموجودة في الفئة التي ارتكبت فيها المخالفة المذكورة”.

خلال الموسم التحضيري، لعب لوبيز 4 مباريات ودية، ونجح في التسجيل والصناعة ضد ريال مدريد، كما صنع هدفًا في مباراة توتنهام بكأس خوان جامبر، وشارك في فوز برشلونة على فياريال بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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