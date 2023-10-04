الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب حالة طبية طارئة بين الجمهور.. إلغاء مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

منذ 5 دقائق
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

‬ألغيت مباراة ليتون أورينت بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم على ملعبه أمام لينكولن سيتي بعد 84 دقيقة أمس الثلاثاء 3\10\2023 بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وركض أحد مشجعي فريق ليتون أورينت إلى أرض الملعب لتنبيه الحكم بحالة الطوارئ الطبية قبل أن يجلس عدد من المشجعين في الملعب لمنع استمرار المباراة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الطاقم الطبي أجرى عملية إنعاش قلبي/رئوي للمشجع على جانب الملعب قبل توقف اللعب.

وتم إلغاء المباراة بعد ساعة من توقف اللعب بينما كان ليتون أورينت يتقدم 1-صفر.

وقال ليتون أورينت في بيان “جميع مشاعرنا في نادي ليتون أورينت لكرة القدم مع المشجع وأسرته في هذا الوقت العصيب.

“يتوجه النادي بالشكر لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة على ملعب بريسبان رود مساء اليوم بسبب التعاطف الذي أظهروه خلال هذا الموقف الصعب جدا”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن قرارا بشأن المباراة الملغاة سيصدر بعد التشاور مع كلا الناديين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا.. مأساة يونايتد مستمرة بخسارته 3-2 أمام غلطة سراي
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز 3-2 على نابولي في مباراة مثيرة
لويس إنريكي
مدرب باريس سان جيرمان: جميع الفرق تخشى مواجهة نيوكاسل

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
انفجار في أكسفورد
فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير