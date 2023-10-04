بسبب حالة طبية طارئة بين الجمهور.. إلغاء مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

‬ألغيت مباراة ليتون أورينت بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم على ملعبه أمام لينكولن سيتي بعد 84 دقيقة أمس الثلاثاء 3\10\2023 بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وركض أحد مشجعي فريق ليتون أورينت إلى أرض الملعب لتنبيه الحكم بحالة الطوارئ الطبية قبل أن يجلس عدد من المشجعين في الملعب لمنع استمرار المباراة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الطاقم الطبي أجرى عملية إنعاش قلبي/رئوي للمشجع على جانب الملعب قبل توقف اللعب.

وتم إلغاء المباراة بعد ساعة من توقف اللعب بينما كان ليتون أورينت يتقدم 1-صفر.

وقال ليتون أورينت في بيان “جميع مشاعرنا في نادي ليتون أورينت لكرة القدم مع المشجع وأسرته في هذا الوقت العصيب.

“يتوجه النادي بالشكر لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة على ملعب بريسبان رود مساء اليوم بسبب التعاطف الذي أظهروه خلال هذا الموقف الصعب جدا”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن قرارا بشأن المباراة الملغاة سيصدر بعد التشاور مع كلا الناديين.