بسبب دعمه لغزة.. حملة ممنهجة ضد بنزيمة تطالب بسحب الكرة الذهبية منه!

بشكل مفاجئ، شن سياسيون فرنسيون وأوروبيون حملة ممنهجة للتصويب على نجم كرة القدم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة، وصلت حد مطالبة برلمانية فرنسية بسحب الجنسية منه.

وقد اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة الإخوان.

وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج “L’heure des Pros” في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال دارمانين: “منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة، الذي لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعا، مع جماعة الإخوان”.

ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود “علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان”.

جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

ونقل عن محامي بنزيمة قوله إن النجم الكروي يدرس مقاضاة وزير الداخلية الذي اتهمه بأنه من جماعة الاخوان المسلمين، وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو والنائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي التي طلبت بشكل رسمي سحب الجنسية من كريم بنزيمة.

وكان بنزيمة حامل الكرة الذهبية، قد نشر رسالة دعم لسكان غزة، في تغريدة عبر منصة “إكس”، قال فيها “صلواتنا من أجل سكان غزة الذي أصبحوا مرة أخرى ضحايا للقصف الظالم الذي لا يترك طفلًا أو امرأة”. #WeStandWithKarimBenzema تحت هذا الوسم الذي يؤكد أنه “كلنا كريم بنزيما”، تصدرت حملات لملايين متابعي النجم الفرنسي لأجل دعمه، كما التعبير عن الفخر والدعم بما قام به نجم الاتحاد.