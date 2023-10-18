بسبب دعم غزة.. ثاني لاعب كرة قدم في أوروبا يتعرض لـ "الإيقاف"

أعلن ادي نيس الفرنسي لكرة القدم (الأربعاء 18-10-2023) إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار النادي الفرنسي بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية”، على خلفية نشره مقطع فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحفي أنه “اختار معاقبته” قبل العقوبة التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية، “نظرا لطبيعة المنشور وخطورته”.

وفي بيان صحفي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي، ديالو “دعوات العنف التي أطلقها اللاعب” الجزائري البالغ من العمر 27 عاما، وقال “إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

وتابع: “يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية”، معلنا أنه احتكم إلى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

ويأتي إيقاف عطال من قبل ناديه الفرنسي، بعد عقوبة مشابهة تعرض لها مهاجم نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي، الثلاثاء.