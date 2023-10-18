الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب دعم غزة.. ثاني لاعب كرة قدم في أوروبا يتعرض لـ "الإيقاف"

منذ 20 ثانية
يوسف عطال

يوسف عطال

A A A
طباعة المقال

أعلن ادي نيس الفرنسي لكرة القدم (الأربعاء 18-10-2023) إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار النادي الفرنسي بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية”، على خلفية نشره مقطع فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحفي أنه “اختار معاقبته” قبل العقوبة التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية، “نظرا لطبيعة المنشور وخطورته”.

وفي بيان صحفي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي، ديالو “دعوات العنف التي أطلقها اللاعب” الجزائري البالغ من العمر 27 عاما، وقال “إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

وتابع: “يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية”، معلنا أنه احتكم إلى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

ويأتي إيقاف عطال من قبل ناديه الفرنسي، بعد عقوبة مشابهة تعرض لها مهاجم نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي، الثلاثاء.

    المزيد من رياضة

    إخراج نيمار البرازيلي من الملعب بعد تعرضه لإصابة في مباراة أمام الأوروغواي
    تصفيات أميركا الجنوبية.. إصابة نيمار وخسارة البرازيل وتألق ميسي
    اللجنة الأولمبية الدولية
    الأولمبية الدولية توافق على ظهور رياضات جديدة في لوس أنجليس 2028
    كريم بنزيما
    بنزيما يتضامن مع سكان غزة

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان