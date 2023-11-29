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بسبب كسر في القدم.. استبعاد المهاجم الأسترالي بوريلو من كأس آسيا

منذ ساعة واحدة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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أعلن نادي وسترن سيدني واندرارز الأربعاء استبعاد الجناح الأسترالي براندون بوريلو من كأس آسيا لكرة القدم مطلع العام المقبل بعد إصابته بكسر في القدم.

وأضاف الفريق أن بوريلو أصيب في مباراة قمة أمام سيدني إف.سي بالدوري المحلي مطلع الأسبوع وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وتنطلق البطولة القارية التي تستضيفها قطر في 12 يناير كانون الثاني وتستهل أستراليا بطلة 2015 مشوارها بمواجهة الهند في اليوم التالي.

وتألق بوريلو مع المنتخب الأسترالي بقيادة المدرب جراهام أرنولد وسجل في مرمى بنجلادش بتصفيات كأس العالم في ملبورن مؤخرا.

وقال واندرارز “تساند عائلة وسترن سيدني واندرارز بأكملها براندون خلال الجراحة وبرنامج التعافي وتأمل في عودته للمنافسات في أسرع وقت”.

    المصدر :
  • رويترز

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