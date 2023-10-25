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بسبب منشوره عن غزة.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب نجم منتخب الجزائر

26 - أكتوبر - 2023
مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال

مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال

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أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال سبع مباريات بسبب مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي عن غزة.

وجاء قرار اللجنة التأديبية بعد تحقيق قضائي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية” في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر.

وذكر عطال في منشور الاعتذار: “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفا أنه يريد “توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.

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