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بسبب نهائي الدوري الأوروبي.. تعديل موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

منذ 15 دقيقة
توتنهام

توتنهام

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعديل موعد مباراة توتنهام هوتسبير أمام أستون فيلا لتقام في 16 مايو أيار الجاري مما يمنح النادي اللندني مزيدا من الوقت للاستعداد لنهائي محتمل للدوري الأوروبي.

وكان من المقرر في البداية أن يحل توتنهام، الذي تغلب 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ذهاب قبل النهائي، ضيفا في ملعب فيلا بارك في مباراته الأخيرة خارج أرضه في الدوري هذا الموسم في 18 مايو أيار الجاري.

ومن المقرر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو أيار في مدينة بيلباو الإسبانية، فيما ستقام مباراة إياب قبل النهائي بعد غد الخميس.

وفي مباراة قبل النهائي الثانية، يتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه أتليتيك بيلباو 3-صفر في مباراة الذهاب.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان “ستقام المباراة يوم الجمعة 16 مايو بناء على طلب من توتنهام نظرا لاحتمالية مشاركته في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 21 مايو أيار”.

ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ 17 عاما.

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