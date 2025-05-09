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بسبب وعكة صحية.. ميشيل مدرب جيرونا يغيب عن مواجهة فياريال

منذ 38 دقيقة
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

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قال نادي جيرونا الجمعة إن المدرب ميشيل سيغيب عن مواجهة ضيفه فياريال غدا السبت بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد نقله إلى مستشفى بسبب وعكة صحية.

وقاد ميشيل (49 عاما)، الذي تولى تدريب جيرونا في 2021، الفريق للتأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر النادي الدوري الإسباني في معظم فترات موسم 2023-2024.

وقال النادي في بيان “تم نقل مدرب نادي جيرونا ميشيل إلى مستشفى بسبب وعكة صحية وهو تحت الملاحظة الطبية كإجراء احترازي ويتقدم بشكل إيجابي”.

وأضاف “يتلقى الرعاية المناسبة ونتوقع أن يتعافى في الأيام القليلة المقبلة. لن يتمكن المدرب من قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء في مباراة الغد”.

وقال ميشيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا يطيق الانتظار للعودة إلى العمل.

وأضاف “لن أكون قادرا على قيادة الفريق غدا السبت … سأغيب لعدة أيام من أجل التعافي والعودة في أقرب وقت ممكن”.

وتابع “أنا بخير … أثق في هذه المجموعة. رغم غيابي سيقدم الفريق كل شيء”.

ويبتعد جيرونا عن منطقة الهبوط بست نقاط في المركز 15 قبل آخر أربع مباريات من الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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