بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس تفقد نجمها "ألكاراز" بسبب إصابة

أعلن كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا والحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الجمعة انسحابه من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس لمواصلة تعافيه من إصابة في الذراع.

وبعد أن دافع بنجاح عن لقبه في بطولة إنديان ويلز في مارس آذار الماضي والتأهل لدور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة، أصيب ألكاراز في ساعده الأيمن خلال حصة تدريبية في موناكو ولا يزال يعاني من المشكلة التي أعاقت بداية موسمه على الملاعب الرملية.

وفشلت أيضا مساعي اللاعب الإسباني (20 عاما) في أن يصبح أول لاعب يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة مدريد المفتوحة بعد خسارته 4-6 و6-3 و6-2 أمام الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية يوم الأربعاء الماضي.

وقال ألكاراز عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “شعرت ببعض الألم بعد اللعب في مدريد وبعض الانزعاج في ذراعي. اليوم تدربت قليلا.

“لسوء الحظ، لن أتمكن من اللعب في روما. أحتاج للراحة حتى أتمكن من التعافي واللعب بدون ألم بنسبة مئة بالمئة. أنا آسف للغاية، سأراكم العام المقبل”.

وتقام بطولة إيطاليا المفتوحة، إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ذات الألف نقطة، في الفترة من الثامن إلى 19 مايو الحالي.