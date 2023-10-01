بطولة العالم للدراجات النارية على نار حامية

فاز الدراج الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) بجائزة اليابان الكبرى، بعد قرار اشهار الأعلام الحمراء وإيقاف المنافسات، بعد 12 لفة فقط بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على حلبة موتيجي، الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة “موتو جي بي”.

وأشعل مارتن الصراع على لقب البطولة بعدما قلّص الفارق بينه وبين متصدر الترتيب الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، والذي حلّ ثانيا في السباق، إلى 3 نقاط فقط قبل 6 جولات من النهاية (316 مقابل 319).

وانهى مارتن الذي انطلق من المركز الاول وحقق فوزه الثالث هذا العام بعد سباقي ألمانيا وسان مارينو، السباق الذي استمر 12 لفة فقط من أصل 24، بوقت 24:06.314 دقيقة متقدما بفارق 1.413 ثانية عن بانيايا. وحلّ ثالثا بطل العالم ست مرات في الفئة الاولى دراج هوندا الإسباني مارك ماركيز بفارق 2.013 ثانيتين، في أول صعود له إلى منصة التتويج هذا العام في عقر دار الصانع الياباني.

كان الدراج الاسباني قلّص الفارق إلى 8 نقاط بعد فوزه الثالث توالياً والخامس هذا العام بالسباق السريع (سبرينت) السبت، قبل أن يقلصه مجدداً إلى 3 نقاط مع نهاية الجائزة الكبرى. كما حقق خلال التجارب السبت، رقما قياسيا جديدا خلال لفة واحدة على حلبة موتيجي مع 1:43.198 دقيقة، محققا أسرع توقيت في التجارب للمرة الثانية هذا العام والـ 11 في مسيرته.

قال مارتن البالغ 25 عاماً بعد فوزه بسباق الأحد: “أردت تحقيق نتيجة رائعة اليوم ولكن عندما رأيت أنها بدأت تمطر ومع إطاراتي الملساء، انتظرت لأرى ما يفعله بيكو (لقب بانيايا) وبمجرد توقفه، تبعته”.

ومع اطفاء الأنوار، انطلق الدراجون في اللفة الاولى متزودين بإطارات مخصصة للمسارات الجافة، إلا ان غزارة الأمطار اجبرتهم على الدخول إلى المنصات للتزود باطارات خاصة بالمسارات المبللة.

وبعد 12 لفة وبسبب خطورة القيادة على الحلبة اليابانية، قررت ادارة السباق اشهار الاعلام الحمراء لاسباب تتعلق بالسلامة.

لاحقاً، تم السماح للدراجين بالعودة إلى الحلبة بعد 20 دقيقة من التوقف، غير أن غياب عوامل السلامة بسبب الأمطار الغزيرة دفعت ادارة السباق إلى اتخاذ قرار ايقافه نهائيا.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة اليابان الكبرى:

1. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) 24:06.314 دقيقة

2. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 1.413 ثانية

3. الإسباني مارك ماركيز (هوندا) بفارق 2.013 ث.

4. الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي-في آر46) بفارق 2.943 ث.

5. الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 3.181 ث.

وترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 319 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) 316 نقطة

3. الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي-في آر46) 265 نقطة

4. الجنوب أفريقي براد بيندر (كيه تي أم) 201 نقطة

5. الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 171 نقطة.