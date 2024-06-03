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بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.. "سينر" يحافظ على آماله في الصعود لقمة التصنيف العالمي

منذ 52 دقيقة
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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بعد بداية بطيئة انتفض الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني وتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس الليلة الماضية وحافظ على فرصته في الصعود لصدارة التصنيف العالمي بعد فوزه 2-6 و6-3 و6-2 و6-1 على الفرنسي كورنتين موتيه.

وفي البداية واجه سينر (22 عاما) وضعا غير مريح في مواجهة الجمهور المحلي الذي كان يشجع مواطنه الذي تقدم 5-صفر بعد مرور 23 دقيقة قبل أن يقلص سينر الفارق وينجو من الإحراج رغم خسارة المجموعة.

وقدم موتيه، الذي يسعى لأن يصبح أول فرنسي يصل لدور الثمانية في رولان جاروس منذ ريشار جاسكيه في 2016، أداء حيويا وممتعا وحسم المجموعة الأولى عندما ذهبت كرة سينر إلى خارج الملعب وسط تشجيع هائل من الجمهور.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية بينما بدا وكأن سينر استعاد سابق تفوقه وتألقه وتقدم 4-2 ثم فاز بالمجموعة ليعادل النتيجة وبعد ذلك حافظ على تفوقه في المجموعة الثالثة قبل حسم المباراة وإقصاء آخر لاعب فرنسي من المنافسة.

ويمكن لسينر الصعود للمركز الأول في قائمة التصنيف الدولية لمحترفي التنس لأول مرة خلال مسيرته إذا وصل لنهائي البطولة الحالية.

    المصدر :
  • رويترز

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