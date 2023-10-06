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بطولة فرنسا.. فوز ثمين لنانت في غياب هدافه المصري مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة
لاعبو فريق نانت

لاعبو فريق نانت

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انتزع نانت في غياب هدافه الدولي المصري مصطفى محمد الموقوف، فوزا ثمينا من مضيفه ستراسبورغ عندما تغلب عليه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل ماركوس كوكو (50) والكونغولي الديموقراطي صامويل موتوسامي (58) هدفي نانت، والعاجي مويز ساهي ديون (90+1) هدف ستراسبورغ.

وغاب مصطفى محمد ثاني هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف بسبب طرده في المباراة الاخيرة أمام مضيفه رين (1-3).

واستعاد نانت توازنه بعد خسارته الاخيرة وحقق فوزه الثالث هذا الموسم والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة وصعد الى المركز الثامن مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ستراسبورغ الذي مني بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم.

وتراجع ستراسبورغ الى المركز التاسع وهو مهدد بالتخلي عنه لصالح أندية مونبلييه، لوهافر، تولوز ومرسيليا (9 نقاط لكل منها) ومتز (8) ولنس الوصيف (7).

ويلعب السبت متز مع نيس، ورينس مع موناكو، والأحد مرسيليا مع لوهافر، وبريست مع تولوز، وليون مع لوريان، ومونبلييه مع كليرمون فيران، ولنس مع ليل، ورين مع باريس سان جرمان.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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