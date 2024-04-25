بطولة مدريد للتنس.. نادال يسحق بلانش ويتأهل للدور التالي

حقق رافائيل نادال فوزا ساحقا 6-1 و6-صفر على منافسه داروين بلانش البالغ من العمر 16 عاما والمشارك ببطاقة دعوة في الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الخميس ليضرب موعدا مع الأسترالي أليكس دي مينو المصنف العاشر.

وكسر نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إرسال الأمريكي في أول فرصة بالشوط الثاني قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى بعد 28 دقيقة فقط.

وكسر نادال، الذي حقق آخر لقب له في بطولة مدريد المقامة على ملاعب رملية في 2017، إرسال منافسه مجددا ليتقدم في المجموعة الثانية ويحافظ على نسقه، ليلقن بلانش الذي يواصل بحثه عن فوزه الأول على الإطلاق درسا قاسيا في فنون التنس.

ويصل فارق العمر بين اللاعبين إلى 21 عاما و117 يوما، وهو الأكبر على الإطلاق بين منافسين في إحدى البطولات ذات الألف نقطة.

ويلعب نادال أمام دي مينو المصنف 11 على العالم في الدور الثاني للبطولة بعد غد السبت.

وتغلب الأسترالي 7-5 و6-1 على نادال في الدور الثاني من بطولة برشلونة المفتوحة الأسبوع الماضي، عندما كان الإسباني يلعب أول بطولة له منذ يناير كانون الثاني الماضي.