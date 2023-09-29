بعدما تركه في المركز السابع.. "فلامنغو" البرازيلي يُنهي التعاقد مع مدربه

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إنهاء التعاقد مع المدرب خورخي سامباولي الليلة الماضية.

وكان المدرب الأرجنتيني (63 عامًا) قد تولّى قيادة النادي البرازيلي في أبريل/ نيسان الماضي، عقب شهر تقريبًا من إقالته من إشبيلية الإسباني.

وتعاقد سامباولي مع فلامنغو حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، وترك الفريق في المركز السابع بعد 24 مباراة بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.

كما أخفق فلامنغو في الدفاع عن لقب كأس البرازيل بخسارته أمام ساو باولو في النهائي.

وقال فلامنغو في بيان عبر منصة “إكس” المعروفة سابقًا باسم تويتر: “يمكننا تأكيد أن خورخي سامباولي لم يعد مدربًا لفريقنا، نتمنى له حظًا سعيدًا في مستقبله”.

يشار إلى أنّ فلامنغو يستضيف المباراة المقبلة أمام باهيا غدًا السبت.