الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعدما تركه في المركز السابع.. "فلامنغو" البرازيلي يُنهي التعاقد مع مدربه

منذ ساعة واحدة
نادي فلامنغو البرازيلي

نادي فلامنغو البرازيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إنهاء التعاقد مع المدرب خورخي سامباولي الليلة الماضية.

وكان المدرب الأرجنتيني (63 عامًا) قد تولّى قيادة النادي البرازيلي في أبريل/ نيسان الماضي، عقب شهر تقريبًا من إقالته من إشبيلية الإسباني.

وتعاقد سامباولي مع فلامنغو حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، وترك الفريق في المركز السابع بعد 24 مباراة بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.

كما أخفق فلامنغو في الدفاع عن لقب كأس البرازيل بخسارته أمام ساو باولو في النهائي.

وقال فلامنغو في بيان عبر منصة “إكس” المعروفة سابقًا باسم تويتر: “يمكننا تأكيد أن خورخي سامباولي لم يعد مدربًا لفريقنا، نتمنى له حظًا سعيدًا في مستقبله”.

يشار إلى أنّ فلامنغو يستضيف المباراة المقبلة أمام باهيا غدًا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إيجا شيانتيك
بسبب أخطاء عدّة.. شيانتيك تخسر أمام كودرميتوفا في طوكيو
شعار نادي برشلونة
هل ينتهي نادي برشلونة؟
لاعبو أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد يهزم أوساسونا 2-صفر في مباراة متوترة

الأكثر قراءة

سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة