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بعد إلغاء هدف ليفربول أمام توتنهام.. استبدال حكمي الفيديو المساعد

منذ 44 دقيقة
فوتبول

فوتبول

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أعلنت لجنة الحكام في إنجلترا الأحد استبدال الحكمين دارين إنجلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ليفربول الذي شهد إلغاء هدف صحيح سجله الفريق الضيف.

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز وديوجو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأصدرت رابطة الحكام بيانا مساء السبت ألقت فيه باللوم على “خطأ بشري كبير” في إلغاء هدف دياز، مشيرة “كان هذا خطأ حقيقيا واضحا. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد”.

وفي بيان صادر اليوم الأحد 1\10\2023، قالت الرابطة “تقرر استبدال دارين إنجلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول ودان كوك (مساعده) في نفس المباراة في مواجهتي نوتنجهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين اليوم والغد على الترتيب”.

وأضافت “سيتولى كريج باوسون الآن مهام الحكم الرابع بدلا من إنجلاند في ملعب سيتي جراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلا لكوك في كرافن كوتيدج.”

    المصدر :
  • رويترز

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