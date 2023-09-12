بعد استقالة روبياليس.. ما آخر المستجدات القضائيّة لـ "فضيحة القبلة"؟

كشفت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس، سيدلي بشهادته أمام المحكمة العليا في مدريد يوم الجمعة، بشأن قبلة على شفتي جيني إيرموسو، الفائزة بكأس العالم للسيدات، على غير رغبتها.

وأدى الحادث الذي وقع خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم في أستراليا الشهر الماضي، إلى حالة من الغضب ضد التمييز الجنسي والسلوك الذكوري في إسبانيا.

ورفض روبياليس مطالب العديد من اللاعبين والهيئات الرياضية والسياسية بالاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني، قائلًا إنّه لم يرتكب أي خطأ وأنّ القبلة كانت بالتراضي.

لكن الضغط لم يتوقف، ليستقيل روبياليس يوم الأحد، بعد تقديم إيرموسو دعوى جنائية، على أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وتضمنت دعوى إيرموسو كيف قبلها روبياليس في فمها “من دون إذنها” وهو يمسك برأسها بين يديه بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كاس العالم للسيدات في 20 أغسطس/ آب الماضي. ونُقلت الواقعة بشكل مباشر عبر شاشات التلفزيون في العالم.

ويتولى فرانسيسكو دي خورخي قاضي المحكمة العليا، مسؤولية التحقيق، لأنّ الحادث وقع خارج إسبانيا.

ولم يرد روبياليس على طلب للتعليق من رويترز حول القضية.