بعد الإصابة.. هل سيكمل "ديوكوفيتش" مشواره في رولان جاروس؟

أثار نوفاك ديوكوفيتش المخاوف بشأن إصابته في ركبته فيما تبقى من مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إذ قال المصنف الأول إنه فكر لفترة وجيزة بالانسحاب خلال فوزه في خمس مجموعات على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو أمس الاثنين.

وكافح ديوكوفيتش (37 عاما) للمباراة الثانية عل ىالتوالي بعد ماراثون في الدور الثالث ضد الإيطالي لورينتسو موسيتي واحتاج إلى علاج خلال فوزه 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 على سيروندولو الذي قاده لدور الثمانية بعد أربع ساعات و 39 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش إنه كان يعاني من انزعاج بسيط في ركبته اليمنى منذ أسبوعين، وتفاقمت المشكلة بمجرد انزلاقه وتغيير اتجاه جسده خلال إحدى الضربات فالشوط الثالث من المجموعة الثانية.

وقال ديوكوفيتش “في مرحلة ما لم أكن أعرف ما إذا كان ينبغي علي الاستمرار في ما يحدث أم لا. خضعت للعلاج بعد انتهاء المجموعة الثالثة وطلبت المزيد.

“كانت هذه هي الجرعة القصوى… بعد 30 إلى 45 دقيقة، وهو الوقت نفسه تقريبا في نهاية المجموعة الرابعة عندما بدأت الأمور تتحسن حقا بالنسبة لي. بدأت أشعر بقيود أقل في حركتي.

“كانت المجموعة الخامسة بأكملها تقريبا بدون أي ألم وهو أمر رائع. لكن تأثير العلاج لن يستمر لفترة طويلة لذلك سأرى. سنجري المزيد من الفحوصات والاختبارات اليوم أيضا”.

وأضاف اللاعب الصربي “”لقد قمنا ببعض الأمور مع الطبيب الآن. بعض الأخبار الإيجابية ولكن أيضا بعض المخاوف لذلك دعونا نرى اليوم. لا يمكنني إخباركم بالمزيد عنها في الوقت الحالي. أنا سعيد لأنني تمكنت من لعب المجموعة الخامسة دون أن أشعر بالألم لمدة مجموعتين ونصف، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث اليوم”.

وقال ديوكوفيتش، الذي تعثر أيضا في وقت متأخر من المباراة، إن الظروف المناخية الجافة بعد أسبوع من الأمطار أثرت على الملاعب الرملية.