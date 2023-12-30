بعد التعافي رادوكانو تسعى لاستعادة مسيرتها الرياضية

قالت البريطانية إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة سابقا التي تستعد للعودة للملاعب في بطولة أوكلاند هذا الاسبوع بعد خضوعها لعلميات جراحية في الكاحل والمعصم إنها تشعر أنها “ولدت من جديد”.

وغابت رادوكانو (21 عاما) عن معظم البطولات في موسم 2023 بعد خضوعها لعمليات جراحية في معصميها والكاحل لكنها ستعود من خلال بطولة أوكلاند بفضل نظام حماية التصنيف بعد عام من خروجها من البطولة باكية بعد التواء كاحلها في مباراة بالدور الثاني.

وقالت رادوكانو للصحفيين اليوم السبت “نعم أشعر وكأنني ولدت من جديد نوعا ما. أشعر بالانتعاش وأشعر أنني جاهزة وأشعر بالسعادة والحماس.”

وحاليا تحتل رادوكانو المركز 298 عالميا بعد أن سبق لها احتلال المركز العاشر على العالم وهو أعلى تصنيف تصل إليه خلال مسيرتها في يوليو\تموز 2022.

وفشلت رادوكانو في الحصول على بطاقة للاشتراك المباشر في أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 14 يناير\كانون الثاني المقبل ومن ثم ستضطر إلى خوض تصفيات البطولة كما فعلت في أمريكا المفتوحة في 2021 عندما أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى خلال حقبة الاحتراف.

وأكدت رادوكانو أنها لم تعد تشعر بوطأة التوقعات كما حدث بعد تتويجها باللقب الكبير في ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك.

وأضافت اللاعبة البريطانية “بصفة عامة. لدي شعور إيجابي وأشعر أنني أكثر انطلاقا. أعتقد أنني ربما شعرت بثقل أكبر على كاهلي طوال عامين بعد أمريكا المفتوحة لكني الآن أشعر أنني في قمة الانطلاق.”

ولم تتجاوز رادوكانو الدور الثاني في أي بطولة كبرى منذ تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة وقالت إنها سعيدة باستعادة سابق لياقتها وإنها جاهزة للمنافسة من جديد.

وأردفت قائلة “أنا سعيدة بالعودة للملاعب وحسب، وستنطلق بطولة أوكلاند بعد غد الاثنين 1\1\2024.