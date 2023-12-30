السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد التعافي رادوكانو تسعى لاستعادة مسيرتها الرياضية

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2023 12:27 مساءً
البريطانية إيما رادوكانو

البريطانية إيما رادوكانو

A A A
طباعة المقال

قالت البريطانية إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة سابقا التي تستعد للعودة للملاعب في بطولة أوكلاند هذا الاسبوع بعد خضوعها لعلميات جراحية في الكاحل والمعصم إنها تشعر أنها “ولدت من جديد”.

وغابت رادوكانو (21 عاما) عن معظم البطولات في موسم 2023 بعد خضوعها لعمليات جراحية في معصميها والكاحل لكنها ستعود من خلال بطولة أوكلاند بفضل نظام حماية التصنيف بعد عام من خروجها من البطولة باكية بعد التواء كاحلها في مباراة بالدور الثاني.

وقالت رادوكانو للصحفيين اليوم السبت “نعم أشعر وكأنني ولدت من جديد نوعا ما. أشعر بالانتعاش وأشعر أنني جاهزة وأشعر بالسعادة والحماس.”

وحاليا تحتل رادوكانو المركز 298 عالميا بعد أن سبق لها احتلال المركز العاشر على العالم وهو أعلى تصنيف تصل إليه خلال مسيرتها في يوليو\تموز 2022.

وفشلت رادوكانو في الحصول على بطاقة للاشتراك المباشر في أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 14 يناير\كانون الثاني المقبل ومن ثم ستضطر إلى خوض تصفيات البطولة كما فعلت في أمريكا المفتوحة في 2021 عندما أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى خلال حقبة الاحتراف.

وأكدت رادوكانو أنها لم تعد تشعر بوطأة التوقعات كما حدث بعد تتويجها باللقب الكبير في ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك.

وأضافت اللاعبة البريطانية “بصفة عامة. لدي شعور إيجابي وأشعر أنني أكثر انطلاقا. أعتقد أنني ربما شعرت بثقل أكبر على كاهلي طوال عامين بعد أمريكا المفتوحة لكني الآن أشعر أنني في قمة الانطلاق.”

ولم تتجاوز رادوكانو الدور الثاني في أي بطولة كبرى منذ تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة وقالت إنها سعيدة باستعادة سابق لياقتها وإنها جاهزة للمنافسة من جديد.

وأردفت قائلة “أنا سعيدة بالعودة للملاعب وحسب، وستنطلق بطولة أوكلاند بعد غد الاثنين 1\1\2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

محمد صلاح
كلوب عن مغادرة صلاح: الوضع ليس أسوأ من الماضي
دومينيك تيم
تيم يتقدم في بطولة برزبين للتنس بعد توقف اللعب بسبب ثعبان
لاعبو منتخب إيطاليا
إيطاليا تلغي "امتيازا مهما" للاعبي كرة القدم الأجانب

الأكثر قراءة

تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
غزة تحت النار
صور.. أسلحة القسام التي تحدت أقوى ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط
غارات إسرائيلية على سوريا
مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق بعد يوم من عودته للعمل