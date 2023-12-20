"بعد الحالة الطبية الطارئة".. إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون كاملة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، الأربعاء، أن مباراة بورنموث ولوتون التي توقفت السبت الماضي ضمن المرحلة السابعة عشرة إثر تعرّض لاعب قائد الأخير الويلزي توم لوكير لسكتة قلبية ستُعاد كاملة.

ووقع لوكير على الأرض في منتصف الشوط الثاني وكانت النتيجة 1-1، قبل أن يعلن الحكم إيقاف المباراة بعد ذلك بوقت قصير حيث تلقى المدافع العلاج الطبي قبل أن يتم نقله وسط تصفيق مشجعي نادي بورنموث.

وأعلنت الرابطة أنّها قررت إعادة المباراة كاملة من دون أن تحدّد موعداً لها.

وجاء في بيان الدوري: “بعد الحالة الطبية الطارئة على أرض الملعب التي تعرض لها لاعب لوتون تاون إف سي توم لوكير، قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إعادة مباراة بورنموث ضد لوتون تاون السبت الماضي كاملة”.

وأضاف “ستتم إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق من الموسم، على أن يتم تأكيد الموعد بعد التشاور مع الأطراف المعنية”.

وتابع: “قرار إيقاف المباراة في الدقيقة 59 تم اتخاذه بشكل جماعي بين حكام المباراة واللاعبين والمدربين من كلا الناديين ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وشكر الطاقم الطبي وجميع من ساهموا في علاج لوكير على “إجراءاتهم السريعة”، مضيفاً: “نتمنى لتوم الشفاء المستمر وأفكارنا معه ومع عائلته وجميع العاملين في لوتون تاون”.

وقال لوتون الأحد بأنّ لوكير يبقى في المستشفى لكنه أوضح بأنه لن يقوم “بتعليق سريع” على حالة الدولي الويلزي.

وليست المرة الاولى التي يعاني فيها لوكير من وضع مماثل على أرض الملعب، حيث خضع ابن الـ 29 عاماً لجراحة في القلب بعد سقوطه خلال المواجهة الفاصلة “ملحق” لبطولة “تشامبيونشيب” أمام كوفنتري في أيار (مايو) الماضي.

وعاد اللاعب إلى الملاعب في بداية الموسم الجديد وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات حتى اللحظة قبل مباراة السبت.