بعد الشغب أمام "أستون فيلا".. اليويفا يحرم "ليغيا وارسو" من جماهيره

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء، منع مشجعي ليغيا وارسو البولندي من حضور خمس مباريات قارية قادمة خارج ملعبه، بعد الشغب الجماهيري قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، في دوري المؤتمر الأوروبي الشهر الماضي.

ومنعت السلطات جماهير ليغيا من دخول المباراة في برمنغهام يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد اشتباكات مع الشرطة خارج الاستاد. وقدم فريق الدوري الإنجليزي الممتاز شكوى إلى اليويفا حول تصرفات جماهير الفريق البولندي.

وقررت لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط في اليويفا حرمان ليغيا من بيع التذاكر إلى جماهيره خلال خمس مباريات أوروبية قادمة خارج ملعبه بسبب الشغب الجماهيري وإلقاء الأغراض وإشعال الألعاب النارية.

وقرر اليويفا تغريم النادي أيضًا 100 ألف يورو (107.880 دولار)، وأمره بالتواصل خلال 30 يومًا مع أستون فيلا لتسوية الأضرار التي تسببت بها جماهيره.

كما غرم اليويفا الاتحاد الأوكراني للعبة 20 ألف يورو بسبب التصرفات العنصرية لجماهيره خلال مواجهة إيطاليا بتصفيات بطولة أوروبا 2024، مع غلق ملعبه جزئيًا خلال مباراة المنتخب القادمة على أرضه في البطولات القارية.