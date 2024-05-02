بعد انسحاب "ميدفيديف".. التشيكي "ليهتشكا" يبلغ قبل نهائي بطولة مدريد للتنس

بلغ التشيكي ييري ليهتشكا الدور قبل النهائي من بطولة مدريد المفتوحة للتنس إثر انسحاب دانييل ميدفيديف المصنف الرابع على العالم من مباراة دور الثمانية التي جمعتهما اليوم الخميس بسبب مشكلة في عضلات الفخذ بعد خسارة المجموعة الأولى.

وطلب ميدفيديف المصنف الرابع في البطولة وقتا مستقطعا طبيا أثناء تقدمه 3-2 في المجموعة الأولى، وتواصلت معاناته الواضحة في الحركة بعد العودة إلى الملعب.

وكسر ليهتشكا، الذي أقصى الإسباني رافائيل نادال من دور الستة عشر، إرسال ميدفيديف ليتقدم 5-4 ثم فاز بالمجموعة 6-4 قبل أن يخبر ميدفيديف حكم الكرسي بأنه لا يستطيع استكمال المباراة.

ويلعب ليهتشكا أمام الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم في قبل النهائي غدا الجمعة.

وكان من المفترض أن يلعب أوجيه-ألياسيم (23 عاما) أمام يانيك سينر المصنف الأول على البطولة في دور الثمانية لكن الإيطالي انسحب من البطولة بسبب إصابة في الفخذ الأيمن أمس الأربعاء.

ويلعب الروسي أندريه روبليف المصنف السابع على البطولة أمام الأمريكي تايلور فريتز المصنف 12 في قبل النهائي الثاني.