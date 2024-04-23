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بعد تحسن أداء الفريق.. أستون فيلا يمدد عقد مدربه إيمري حتى 2027

منذ 13 دقيقة
أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

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أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، أنه وافق على تمديد عقده مع المدرب أوناي إيمري ما سيبقيه في النادي حتى عام 2027.

وتعاقد المدرب الإسباني إلى أستون فيلا في أكتوبر تشرين الأول 2022 وساعده على الانهاء في المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أفضل موسم للفريق منذ 2009-2010. واحتل إيمري المركز الرابع عشر في الموسم السابق.

ويهدف فيلا هذا الموسم إلى الإنهاء ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري لأول مرة منذ موسم 1995-1996.

وتأهل الفريق أيضا إلى قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وهو أول قبل نهائي أوروبي كبير يخوضه منذ 42 عاما.

ويحتل فيلا، الذي يستضيف تشيلسي يوم السبت المقبل، المركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة من 34 مباراة بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

    المصدر :
  • رويترز

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