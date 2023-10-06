بعد تسجيل رقم قياسيّ.. مدرب "وست هام" فخور بنتائج فريقه

أكد مدرب وست هام يونايتد، ديفيد مويز، أنّه فخور بفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على فرايبورغ الألماني في الدوري الأوروبي للعبة الشعبية وتعزيز مسيرته الأوروبية الخالية من الهزيمة إلى 17 مباراة، وهو رقم قياسي على مستوى الأندية الإنكليزية.

وتوج وست هام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي ليتقاسم مع ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير الرقم القياسي لأطول مسيرة أوروبية بلا هزيمة على مستوى الأندية الإنجليزية قبل أن ينفرد بالرقم القياسي بعد فوزه الليلة الماضية في ألمانيا.

وعلى المستوى الأوروبي أيضًا سجل مانشستر سيتي حتى الآن مسيرة أوروبية خالية من الهزيمة في 16 مباراة متتالية، ويمكنه التساوي مع وست هام عندما يواجه يانج بويز السويسري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في دوري الأبطال.

وقال مويز عبر موقع وست هام يونايتد على الإنترنت: “خوض 17 مباراة أوروبية من دون هزيمة يمنحني الكثير من الفخر. أبلغوني بالرقم القياسي أمس. ولقد شعرت بسعادة بالغة بالتساوي مع إنجاز المدربين دون ريفي (مدرب ليدز في الستينات) وبيل نيكولسون (مدرب توتنهام في السبعينات). لا بد لي أن أعترف أنني سعدت كثيرًا بتحقيق الفوز (الأخير)”.

وأضاف مويز: “من الجيد دائمًا الحصول على الرقم القياسي لكن الأهم كان الفوز الليلة. والحصول على هذه النقاط الثلاث كان جيدًا جدًا خاصة وأن البعض يعتبر هذه المباراة المواجهة الأصعب في المجموعة”.

وينفرد وست هام بصدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي بست نقاط من أول جولتين وسيلتقي في ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد المقبل.