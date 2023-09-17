بعد حادث التجارب التأهيلية.. سترول يغيب عن جائزة سنغافورة الكبرى

أعلن أستون مارتن الأحد غياب سائقه الكندي لانس سترول عن جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما تعرض لحادث في التجارب التأهيلية.

‬‬وتعرض سترول للحادث في الثواني الأخيرة من الفترة الأولى مما تسبب في توقف التجارب وتأجيل بداية الفترة الثانية.

وخرج سترول من السيارة بدون إصابات، ونُقل إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.

وقال مايك كراك مدير الفريق في بيان “يشعر الفريق بأكمله بالارتياح لتمكن لانس من الخروج من السيارة بعد حادث الأمس، لكنه لا يزال يشعر بآثار مثل هذا الحادث القوي. تتمثل أولويتنا الآن أن يتعافى بشكل كامل وسريع”.

وأضاف “معا، قررنا أنه سيغيب عن سباق مساء اليوم وسيركز بدلا من ذلك بشكل كامل على عودته للمنافسات في جائزة اليابان الكبرى المقررة الأسبوع المقبل”.

وينطلق الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري من المركز الأول في سباق اليوم بينما سيحاول رد بول تعويض تجارب تأهيلية كارثية بعدما أخفق ماكس فرستابن، متصدر بطولة العالم، في بلوغ الفترة الثالثة من التجارب مع زميله سيرجيو بيريز.