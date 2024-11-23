بعد خسارة 4-صفر أمام توتنهام.. غوارديولا يؤكد ثقته في لاعبيه.

بينما يواجه بيب غوارديولا أزمة بعد خسارته خمس مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته التدريبية الرائعة، قال مدرب مانشستر سيتي إن الوحدة والتماسك هما مفتاح الخروج من سلسلة النتائج الكارثية.

وتجرع فريق المدرب غوارديولا هزيمة مفاجئة 4-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت. ورغم الهزيمة المذلة على ملعب الاتحاد والتي تركت الجماهير في حالة من الصدمة، فإن المدرب القطالوني كان معتدلا في تصريحاته عقب المباراة.

وقال غوارديولا “كنت هنا كلاعب، وربما ليس كمدرب. لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيش هذه المواقف. يتعين عليك أن تتقبلها. لا يمكنكم إلقاء اللوم على بعضكم البعض. ابقوا معا، واستمروا في القيام بما فعلناه.

“الهرب؟ بالتأكيد لا، علينا أن نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى. ما يحدد شخصيتنا هو عندما نفشل – نقف متحدين ونواجه الأمر”.

وتركت الهزيمة مانشستر سيتي على بعد خمس نقاط من ليفربول المتصدر الذي تنقصه مباراة.

وجاءت الهزيمة بعد يومين من توقيع جوارديولا على تمديد عقده لمدة عامين وفي أعقاب فترة التوقف الدولي.

ورغم أن لاعبيه يعانون بشدة، قال جوارديولا إن لديه ثقة كبيرة فيهم.

وقال “لا أعلم ماذا سيحدث هذا الموسم ولكنني لن أفقد ثقتي في هؤلاء اللاعبين ولو لثانية واحدة. لا يوجد فريق في العالم قادر على الحفاظ على النجاح لثماني أو تسع أو عشر سنوات متتالية.

“بالطبع كل شيء ليس على ما يرام ولكن ما نحاول القيام به هو تحليل الأمر، دعونا ننتقل إلى المباراة التالية ونرى ما سيحدث”.