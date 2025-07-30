بعد رحيل مودريتش.. مبابي يرتدي القميص رقم 10 في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن كيليان مبابي سيسير على خطى أساطير مثل بوشكاش وكلارنس سيدورف ولويس فيجو في ارتداء القميص رقم 10 بعد رحيل لوكا مودريتش إلى ميلان.

وارتدى المهاجم الفرنسي (26 عاما) القميص رقم 9 في موسمه الأول بعد وصوله من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني.

وسجل 44 هدفا في جميع المسابقات في موسم 2024-2025 رغم فشله في الفوز بأي لقب كبير.

ومن بين نخبة اللاعبين الآخرين الذين ارتدوا القميص رقم 10 مع ريال مدريد جورجي هاجي ومايكل لاودروب وروبينيو ومسعود أوزيل.