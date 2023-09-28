بعد طلب وثائق إضافيّة.. محكمة رياضيّة تؤجّل قضية فالييفا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الخميس، أنّ جلسات الاستماع في قضية المنشطات الخاصة بمتسابقة التزلج الفني على الجليد كاميلا فالييفا، تأجلت حتى التاسع والعاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن طلبت لجنة من المحكمين المزيد من الوثائق.

وجاءت عينة فالييفا إيجابية لمادة تريميتازيدين المحظورة في البطولة الوطنية الروسية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن النتيجة لم تُعلن إلا في الثامن من فبراير/ شباط 2022 بعد يوم من مساعدتها فريقها على الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد بكين.

وطعن الاتحاد الدولي للتزلج أمام المحكمة الرياضية، بعد أن خلص تحقيق روسي إلى أنها غير مذنبة بارتكاب أي مخالفة تتعلق بالمنشطات، رغم اعترافه بسقوطها في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيًا.

وفي دفاعها، قالت فالييفا إن النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات جاءت نتيجة اختلاط مع دواء جدها الخاص بعلاج القلب.

وجاء في البيان “بعد تقديم الأطراف للأدلة طلبت اللجنة المزيد من الوثائق، ومن أجل السماح للجميع بدراسة هذه الوثائق تقرر تأجيل جلسات الاستماع لوقت لاحق لنظر الطعون. ستعقد جلسات الاستماع في التاسع والعاشر من نوفمبر 2023 في لوزان وبعدها ستدرس اللجنة القضية وتجهز قرارها النهائي”.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية لفالييفا بالمشاركة في منافسات فردي السيدات رغم إيجابية اختبارها، لكنها قالت إن ميداليات منافسات الفرق لن يتم توزيعها حتى تتم تسوية قضيتها.

وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية خلف الروس ونالت اليابان البرونزية/ بينما حصلت كندا على المركز الرابع.

وخلصت اللجنة التأديبية التابعة لوكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) إلى أن فالييفا ارتكبت مخالفة “لا تتحمل أي خطأ أو إهمال” بشأنها.

ويسعى الاتحاد الدولي للتزلج للحصول على حكم من محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء قرار وكالة روسادا ومعاقبة فالييفا واستبعاد نتائجها.