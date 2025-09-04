الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
بعد غيابها 20 شهرا.. كير تعود إلى تشكيلة فريق تشيلسي للسيدات

منذ 10 دقائق
نادي تشيلسي

أعلنت سونيا بومباستور مدربة تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات اليوم الخميس أن المهاجم الأسترالية سام كير ستكون ضمن قائمة الفريق، لتعود بذلك إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة منذ إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وغابت كير عن الملاعب بعد تعرضها لإصابة خلال معسكر تدريبي في المغرب العام الماضي.

وسجلت اللاعبة (31 عاما)، والتي انضمت إلى تشيلسي في 2019، 99 هدفا في 128 مباراة مع الفريق اللندني، وفازت بالدوري خمس مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين.

وقالت بومباستور قبل المباراة الافتتاحية للدوري غدا الجمعة أمام مانشستر سيتي “سام في حالة جيدة. تدربت بشكل ممتاز، وهي في حالة بدنية وذهنية رائعة”.

وأضافت “أعتقد أنها من اللاعبات اللواتي يرغب الجميع في رؤيتهن داخل الملعب. من الرائع بالنسبة لي أن تكون ضمن قائمة الفريق بخبرتها القيادية.

“لكن في الوقت نفسه، علينا التحلي بالصبر معها لأنها ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة.

“لم تصل لأفضل مستوياتها بعد، لكن نأمل أن تصل إليها قريبا. وجودها في قائمة الفريق يعد خطوة جيدة بالفعل”.

وسجلت كير نحو 30 هدفا في المواسم الثلاثة السابقة مع تشيلسي قبل تعرضها للإصابة في موسم 2023-2024.

واحتلت كير، الفائزة بالحذاء الذهبي مرتين، مركز الوصيفة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في عام 2023 خلف الإسبانية أيتانا بونماتي.

(إعداد دنيا سعد للنشرة العربية – تحرير أحمد عبد اللطيف)

