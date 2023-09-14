بعد غيابه أمام ألمانيا.. هل يُشارك مبابي في المباراة ضدّ نيس؟

كشف مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي اليوم الخميس، أنّ مهاجمه كيليان مبابي سيكون متاحًا أمام نيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدًا الجمعة، بعد غيابه عن مباراة ودية أمام ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويستهل باريس سان جيرمان سلسلة من المباريات الصعبة، لأنه بعد مواجهة نيس سيلعب أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ثم يستضيف أولمبيك مرسيليا في الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وجلس مبابي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في خسارة فرنسا 2-1 أمام ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا بعد المباراة إن المهاجم عانى من مشكلة في الركبة في اليوم السابق أثناء التدريب.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس “سنقيم حالته غدًا. تعرض لمشكلة هذا الأسبوع. سنناقش الأمر غدًا لمعرفة ما إذا كان سيصبح جاهزًا (لمباراة نيس). لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك”.

وقال المدرب الإسباني إن الاستعداد للمباراة بعد فترة التوقف الدولي كان معقدًا لأن بعض اللاعبين لم يتمكنوا من العودة إلى التدريبات بعد.

وقال لويس إنريكي: “اليوم وصل (لاعب الوسط مانويل) أوجارتي و(المدافع) ماركينيوس. لكننا عملنا معا لمدة شهرين، لذا يعرفون التعليمات بالفعل. نيس فريق مجتهد للغاية مع مدرب شاب يملك خبرة. يغامرون كثيرًا ويتمتعون بالشجاعة”.

وسيتم تكريم لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق ماركو فيراتي غدًا الجمعة في ملعب بارك دي برينس، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى العربي القطري أمس الأربعاء بعد 11 عامًا في النادي الباريسي.

وقال لويس إنريكي: “سيكون فيراتي حاضرًا قبل المباراة غدًا. ستكون فرصة لتكريمه. سنقيم احتفالًا خاصًا له ولعائلته”.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي بثماني نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر ويتساوى مع مرسيليا صاحب المركز الثالث.