بعد غياب.. ميسي يقود إنتر ميامي في "مباراة الثأر"

من المقرر أن يلتقي فريق إنترميامي، الذي يلعب في صفوفه، ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، نظيره تورونتو الكندي، على ملعب “درايف بينك” في إطار مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وغاب ليونيل ميسي، قائد إنترميامي الأمريكي، غاب عن لقاء الجولة السابقة أمام أتلانتا يونايتد، على ملعب «مرسيدس بنز» فجر الأحد الماضي، التي انتهت بهزيمة رفقاء البرغوث بخمسة أهداف مقابل هدفين اثنيين.

أظهرت صورا نشرتها الحسابات الرسمية لنادي إنتر ميامي الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي، صورا لتدريبات الفريق استعدادا للقاء تورنتو الكندي في إطار مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، من بينها صورة لقائد الفريق ليونيل ميسي.

إنتر ميامي يبحث عن العودة لسكة الانتصارات

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين إنتر ميامي الأمريكي، وتورونتو الكندي، في 19 مارس الماضي، انتهت بهزيمة إنترميامي بهدفين نظيفين على ملعب “بي إم أو فيلد” بمقاطعة أونتاريو الكندية.