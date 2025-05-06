بعد فترة غياب.. كفيتوفا تستعيد مذاق الفوز لأول مرة

استعادت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون السابقة أخيرا مذاق الانتصارات في أعقاب عودة غير مقنعة لمنافسات التنس بعد فترة غياب بسبب ولادة طفلها الأول.

وخسرت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 35 عاما جميع مبارياتها الأربع منذ عودتها في فبراير شباط بعد غياب دام 15 شهرا بسبب إنجاب طفلها بيتر في يوليو تموز الماضي.

وتغلبت كفيتوفا اليوم الثلاثاء 7-5 و6-1 على الرومانية إيرينا-كاميليا بيجو في الدور الأول من بطولة إيطاليا المفتوحة في روما.

وقالت كفيتوفا لموقع اتحاد لاعبات التنس المحترفات “من الغريب أن أول فوز لي (بعد العودة) يتحقق هنا. لم أقدم أفضل مستوياتي هنا من قبل. لكن الشعور أفضل بكثير من شعور الخسارة، هذا مؤكد”.

وقالت كفيتوفا، التي فازت ببطولة ويمبلدون في عامي 2011 و2014 وسبق لها الصعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي، إنها شعرت بشكوك حول قدرتها على العودة للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضافت “كنت أعتقد بنسبة 95 بالمئة أنني لن أعود أبدا. كنت قد خضت ما يكفي من منافسات التنس آنذاك. شعرتُ بأنني لا أستطيع الاستمرار، لذا قررنا محاولة إنجاب طفل”.

ولا تضع كفيتوفا، التي ستلتقي في الدور المقبل التونسية أنس جابر، أي توقعات بشأن عودتها.

وقالت التشيكية “أيا كان طول الفترة (التي ستلعبها)، سأستمتع بها”.